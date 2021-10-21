Отец Саакашвили попал в больницу

Госпитализирован отец экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Саакашвили, сообщает телекомпания "Мтавари архи".

"Николоз Саакашвили переведен в клинику Чапидзе с кардиологическими проблемами. Отец третьего президента еще некоторое время пробудет в клинике под наблюдением медиков", - передает грузинское телевидение.

Сообщается, что на данный момент состояние здоровья отца Михаила Саакашвили стабильное.

"Он действительно напряжен, учитывая ситуацию. Отцу очень сложно наблюдать за своим сыном за решеткой. Конечно, это повлияло", - рассказал Давид Саакашвили, брат экс-президента.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, с тех пор он соблюдает голодовку, рассматривается вопрос о его госпитализации.