Жительница Ставрополья использовала своего ребенка для воровства из магазина

Дерзкую кражу из магазина спортивной одежды раскрыли полицейские в Невинномысске. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В нем говорится, что к правоохранителям обратилась представительница сетевого магазина спорттоваров и одежды.

По ее словам, сотрудницы нашли в примерочной, из которой вышла посетительница, противокражные датчики.

Продавцы пытались остановить эту женщину и "даже бежали за ней по улицам города", однако преступнице удалось уйти, нанеся ущерб на сумму около 12 тыс рублей.

Стражи порядка опросили персонал и посетителей, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемой, которой оказалась 32-летняя жительница Михайловска. Ее доставили в отдел, и она дала признательные показания.

"Как выяснилось, в торговом зале злоумышленница взяла вещи, а в примерочной с силой вырвала противокражные датчики. Пуховик она плотно упаковала и спрятала в куртку своего малолетнего ребенка, которого держала за руку, остальные вещи надела под свою одежду, а затем вышла из магазина", - отметили в полиции.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).