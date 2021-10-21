Всемирный банк прогнозирует значительный инфляционный риск из-за высоких цен на энергоносители

По прогнозам, цены на энергоносители вырастут в 2022 году после увеличения более чем на 80% в 2021 году, что приведет к значительным краткосрочным рискам для глобальной инфляции во многих развивающихся странах. Такой прогноз вчера сделал Всемирный банк в своем последнем обзоре сырьевых рынков.

Reuters передает, что цены на энергоносители должны начать снижаться во второй половине 2022 года по мере ослабления ограничений предложения, при этом ожидается, что цены на неэнергетические товары, в частности сельхозпродукцию и металлы, также снизятся после значительного роста в 2021 году.

”Рост цен на энергоносители создает значительные краткосрочные риски для глобальной инфляции и, если он будет устойчивым, может также повлиять на рост в странах-импортерах энергоресурсов, - сказал Айхан Козе, главный экономист и директор Группы оценки перспектив Всемирного банка, которая составляет указанный отчет. - Резкий скачок цен на сырьевые товары оказался более значительным, чем прогнозировалось ранее. Недавняя нестабильность цен может усложнить выбор политики для стран, выходящих из прошлогодней глобальной рецессии”.

В банке отметили, что цены на некоторые сырьевые товары в 2021 году выросли или превысили уровни, которых не было со времен резкого скачка десятилетием ранее. Например, цены на природный газ и уголь достигли рекордных показателей на фоне ограничений предложения и восстановления спроса на электроэнергию, хотя в 2022 году ожидается их падение по мере снижения спроса и улучшения предложения, говорится в сообщении банка.

В краткосрочной перспективе могут произойти дальнейшие скачки цен, учитывая текущие низкие запасы и постоянные узкие места в поставках. К другим факторам риска относятся экстремальные погодные явления, неравномерное восстановление после COVID-19 и угроза новых вспышек, а также сбои в цепочке поставок и экологическая политика.

Согласно отчету, более высокие цены на продукты питания также способствуют росту инфляции и вызывают опасения по поводу продовольственной безопасности в нескольких развивающихся странах.

По прогнозу банка, в 2022 году цены на нефть вырастут до $74 за баррель за счет повышения спроса, с $70 долларов за баррель в 2021 году, а затем снизятся до $65 за баррель в 2023 году.

Использование нефти в качестве заменителя природного газа представляет серьезный риск для перспектив усиления спроса, хотя более высокие цены на энергоносители могут начать оказывать давление на глобальный рост.

Банк прогнозирует падение цен на металлы на 5% в 2022 году после роста на 48% в 2021 году. Согласно отчету, в следующем году ожидается небольшое снижение цен на сельскохозяйственную продукцию после роста на 22% в текущем году.

Изменение погодных условий и климата также представляет растущий риск для энергетических рынков, потенциально влияя как на спрос, так и на предложение. По мнению банка, страны могут выиграть за счет перехода к возобновляемым источникам энергии и сокращения своей зависимости от ископаемого топлива.