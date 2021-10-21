"Ютэйр" возобновит полеты из Грозного в Новый Уренгой

Рейсы из Грозного в Новый Уренгой будут возобновлены с 7 ноября, сообщает пресс-служба авиакомпании "Ютэйр".

"Ютэйр" свяжет Кавказ с Ямало-Ненецким автономным округом. C 7 ноября "Ютэйр" возобновляет полеты из Грозного в Новый Уренгой по воскресеньям", - говорится в сообщении.

Вылет из Грозного будет осуществляться в 05:45 по московскому времени, из Нового Уренгоя - в 13:30. Рейсы будут выполняться на Boeing 737-800.