Утечка оставила без газа часть Назрани

Часть Назрани сегодня вечером оставалась без газа, об этом сообщается на официальной странице городской администрации в Instagram.

В нем говорится, что в результате серьезной утечки газа по ул. Картоева компания "Газпром межрегионгаз Назрань" отключила газоснабжение в Центральном и Альтиевском административных округах. Кроме того, была отключена и электроэнергия.

Специалисты начали ремонтные работы, которые были завершены примерно к 22.00 мск.