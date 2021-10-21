Дагестанского шампанского будет меньше 

Дагестанские виноделы из-за аномальных дождей, обрушившихся на регион в конце сентября – начале октября, могут снизить объемы производства вина на 20%, однако качество напитков не пострадает, сообщили переработчики винограда.

Только крупнейший в регионе производитель шампанского и игристых вин - "Дербенский завод игристых вин" (ОАО "ДЗИВ") из-за дождей потерял около 10 тыс т урожая своих виноградников, рассказал гендиректор предприятия Магомед Садулаев.

"Мы планировали разлить 35 млн бутылок шампанского, но разольем только 28 млн, и на следующий год мы также уменьшим производство на 20-25%", - рассказал Садулаев, передает ТАСС.

Тем не менее, качество производимой продукции останется неизменнным.

"Плохой виноград мы возвращаем - в один день пришлось вернуть 15 машин, потому что такой виноград нам не нужен. Мы стараемся максимально сохранить качество своей продукции, и для этого идем даже на некоторое снижение объемов", - отметил Садулаев.

Он заверил, что дефицита шампанского на рынке ждать не следует, но цена на него, скорее всего, с начала следующего года подрастет.