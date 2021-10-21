В Карачаево-Черкесии появится программа развития транспортной системы

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в заседании Госсовета по транспортной стратегии России до 2030 года, которое провел Владимир Путин.

По словам главы государства, обновленная транспортная стратегия, будет строиться вокруг современных запросов человека, открывать дополнительные возможности для развития бизнеса, в том числе малого и среднего. "Все планы, проекты, программы в сфере транспорта должны преследовать главную цель - повышение качества жизни граждан, чтобы она была более комфортной и удобной", - подчеркнул президент.

Кроме того, в рамках заседания был рассмотрен широкий спектр вопросов, касающихся развития всех видов транспорта, перехода на экологически чистое топливо, финансовые и организационные инструменты реализации стратегии.

Президент поручил правительству не позднее первого квартала будущего года подготовить детальный план реализации транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

"По итогам заседания при поддержке федерального правительства мы подготовим свой план по развитию транспортного сектора, в котором будут отражены все инициативы и поручения, озвученные на заседании Президиума Госсовета. Развитие этой сферы, безусловно, окажет позитивное влияние на развитие целых отраслей и секторов экономики региона", - говорится в сообщении главы республики, опубликованном на официальной странице в Instagram.