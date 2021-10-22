В Грузии могут запретить предвыборную рекламу, порочащую кандидатов

Парламент Грузии в ближайшие дни начнет рассмотрение поправок в закон "О вещании" и "Избирательный кодекс", запрещающих предвыборную рекламу, использующую избыточно экспрессивные изобразительные средства.

Согласно поправкам, "будет введен запрет на распространение в публичном месте агитационного материала, направленного на формирование негативного отношения к кандидату избирательного субъекта". В частности, речи идет о стендах, фасадах зданий, разного рода недвижимости или конструкциях, а также об общественном транспорте.

О запрете распространения предвыборной рекламы, направленной на создание негативного отношения к кандидату избирательного субъекта, говорится и в поправках к закону "О вещании", отмечает Sputnik Грузия. Уточняется, что ведущим комитетом по законодательному пакету определен парламентский комитет по юридическим вопросам.

Напомним, что за несколько недель до первого тура местных выборов в Грузии появились баннеры с красными пятнами, напоминающими кровь, и надписями "Нет нацам! Нет злу! Нет предательству!", также на коллаже были изображены представители оппозиции.