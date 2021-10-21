Беларусь не будет участвовать в "Евровидении-2022"

Республика Беларусь второй год подряд пропустит песенный конкурс "Евровидение", следует из сообщения на официальном сайте мероприятия.

"Общественные вещатели из 41 страны примут участие в конкурсе песни "Евровидение" - крупнейшем музыкальном мероприятии с живым исполнением, которое пройдет в мае следующего года в Турине", - говорится в сообщении.

В списке стран-участниц нет Беларуси, участвовать в конкурсе будут 39 стран-участниц "Евровидения-2021", а также Армения и Черногория.

Напомним, в этом году Беларусь не участвовала в конкурсе, так как организаторы сочли политизированным репертуар группы "Галасы ЗМеста", которая должна была представлять республику.