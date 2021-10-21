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Пашинян собирается сменить омбудсмена?

Пашинян собирается сменить омбудсмена?

Власти Армении предложат новую кандидатуру на пост омбудсмена, когда истечет срок полномочий действующего уполномоченного по правам человека Армана Татояна. Об этом заявил секретарь Совбеза РА Армен Григорян в интервью СМИ.

По его словам, Татоян не склонен к объективности, он также озвучивает политические заявления.

Поэтому, пообещал Григорян, по окончании срока полномочий омбудсмена - а это произойдет через несколько месяцев - власти предложат нового кандидата на эту должность, пишет Русарминфо.

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Вестник Кавказа

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