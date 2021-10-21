В НАТО утвердили глобальный план защиты альянса

Министры обороны стран НАТО утвердили в четверг глобальный план обороны альянса.

"Министры сегодня одобрили всеобъемлющий план по защите нашего альянса в случае кризисов и конфликтов, который позволит нам быть уверенными в том, что наши силы продолжат оставаться в нужном месте в нужное время, чтобы защитить один миллиард наших людей от любых угроз", - сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

Также главы оборонных ведомств стран-участниц альянса утвердили обязательные задачи для государств НАТО по приобретению новых вооружений и техники. По словам Столтенберга, альянс ответит на интенсивную модернизацию армии Китая.

"Часть картины новых угроз и вызовов - Китай, который интенсивно модернизирует свои военные способности, приобретает новые ядерные и кибернетические возможности. <…> Мы видим, как Китай становится все ближе к нам, не в последнюю очередь в киберпространстве. И то, что мы договорились сделать больше вместе с союзниками, - это все, в частности, в ответ на действия Китая", - поделился он.