"Карабах" обыграл "Кайрат"

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" сегодня в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА одолел казахстанский "Кайрат".

Игра проходила в Баку на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Азербайджанская команда выиграла со счетом 2:1.

Голами в составе "Карабаха" отметились Рамиль Шейдаев (79-я минута) и Аббас Гусейнов (90+1 минута). За "Кайрат" единственный мяч забил с пенальти на 19-й минуте Жозе Канте.

На данный момент после трех игр "Карабах" занимает первое место в группе с 7 очками.