Мошенник собирал деньги на несуществующую "дочь" в Дагестане

Мошенника, выманившего 800 тыс рублей у жительницы Избербаша, поймали в Дагестане, такое сообщение опубликовано на сайте МВД по республике.

Во время предварительного следствия выяснилось, что в одной из соцсетей житель региона разместил информацию о сборе денег на сложную операцию его "дочери".

"Для придания значимости своим публикациям и подтверждения "искренности" намерений мошенник выкладывал в сеть фотографии ребенка и документы, подтверждающие наличие заболевания, а также якобы свои фотографии в служебной форме сотрудника органов внутренних дел", - уточнили в полиции.

Потерпевшая поверила обманщику и, влекомая благими намерениями, в несколько этапов перевела злоумышленнику 800 тыс рублей.

Правоохранители установили личность подозреваемого и доставили в отдел. Ранее неоднократно судимый 27-летний житель Магарамкентского района в содеянном сознался, уточнив, что таким же образом он обманул еще минимум двух жителей республики, так что в общей сложности он "заработал" более 1,5 млн рублей.

Открыто уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.