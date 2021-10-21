На Кубани будут производить в два раза больше молока

В Краснодарском крае планируют почти вдвое нарастить производство молока, об этом рассказал вице-губернатор региона Андрей Коробка.

"С начала этого года в регионе уже произвели свыше 1,1 млн тонн молока, к концу 2021 года выйдем на показатель в 1,5 млн тонн. Но для полной самообеспеченности края этого объема еще недостаточно. Нам нужно ежегодно получать около 2 млн тонн молока, сегодня это первостепенная задача для отрасли", - сообщил он.

По словам Коробка, за последние 5 лет производство молока в крае выросло на 15%. В ближайшие годы на развитие отрасли будет выделено более 400 млн рублей.