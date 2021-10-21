Саакашвили нарушил тюремные правила

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня совершил нарушение тюремных правил, такое сообщение распространила Специальная пенитенциарная служба Минюста страны.

СМИ сегодня распространили ролик, в котором оппозиционер из окна тюрьмы крикнул своим сторонникам, что любит их, и помахал им рукой.

В администрации тюрьмы заявили, что в этот момент заключенный был не в камере, а в душевой, куда конвойным доступ запрещен.

"Он нарушил внутренний распорядок пенитенциарного учреждения", - цитирует сообщение Sputnik Грузия.

В нем уточняется, что Саакашвили нарушил правило, запрещающее шуметь или осуществлять другие действия, нарушающие порядок.

"Это считается дисциплинарным нарушением, нарушает устав учреждения и наносит вред порядку и безопасности. Служащие учреждения быстро пресекли незаконное действие Михаила Саакашвили и отреагировали в соответствии с законом", - обратили внимание в тюрьме.

Будет ли наказан экс-президент, не сообщается.