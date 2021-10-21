Российский лидер сообщил, когда будет заполнена вторая нитка "Северного потока - 2"

Заполнение второй нитки трубопровода "Северный поток - 2" газом завершится в середине - конце декабря 2021 года, об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба "Валдай".

"Первая труба "Северного потока - 2" заполнена газом. Если завтра немецкий регулятор даст разрешения на поставку, послезавтра начнется поставка, 17,5 млрд кубометров. До конца текущего года - в середине, в конце декабря - будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы "Северного потока - 2", - сказал российский лидер.

Путин отметил, что мощность нового газопопровода составит в общем объеме 55 млрд кубометров. "Если иметь ввиду, что дефицит на европейском рынке, по нашим подсчетам, составит 70 млрд куб. м, то 55 млрд куб. м - это прилично. Как только будет заполнена вторая труба и как только будет получено разрешение немецкого регулятора, на следующий день мы начнем поставки", - добавил он.

Также президент России отметил, что "Северный поток - 2" экологичнее газотранспортной системы Украины - объем выбросов углекислого газа при транспортировке через новый газопровод ниже в 5,6 раза меньше.

"Северный поток - 2" - это современные технологии, современные трубы, которые позволяют увеличить давление. Движение по дну Балтийского моря вообще без всяких выбросов происходит", - рассказал он.

Кроме того, углеродная составляющая российского газа в три раза меньше, чем у американского сжиженного природного газа, подчеркнул Путин.