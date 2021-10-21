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В Ростовской области в пожаре погибли три ребенка

В Ростовской области в пожаре погибли три ребенка

В результате пожара в частном доме в хуторе Байков Ростовской области погибли трое детей.

"Поступило сообщение о пожаре в частном домовладении по адресу - Ростовская область, хутор Байков, улица Центральная, дом 1. На месте пожара обнаружены тела трех детей", - сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Тушением пожара занимались 39 человек и 12 единиц техники.

По предварительным данным, дети находились дома одни, рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

По факту проводится доследственная проверка.

 

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Вестник Кавказа

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