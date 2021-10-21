Ученый рассказала, насколько может быть опасен мутировавший дельта-штамм

В Россию проник вариант дельта-штамма коронавируса AY.4.2, в Великобритании его считают на 10-15% опаснее, чем оригинальная дельта.

По мнению молекулярного биолога Ирины Якутенко, опасность данной разновидности, которая выявлена также в Израиле и США, преувеличена.

Разновидность AY.4.2 имеет мутации, нехарактерные для оригинальной дельты, этот вид мутаций часто появлялся в других линиях коронавируса, которые уже вымерли. "Да, наложившись на те изменения, которых в старых версиях SARS-CoV-2 не было, эти мутации придать вирусу какие-то новые свойства, но пока таковых не видно", - сообщила Якутенко в своем Telegram-канале.

Европейские эксперты считают, что новый вариант штамма может передаваться от одного человека сразу девяти. В настоящее время 6% инфицированных в Великобритании заражены штаммом AY.4.2, это и близко не похоже на взрывной рост заболеваемости, связанный с появлением "альфы" или "дельты".

"На данный момент доказательств, которые бы позволили утверждать, что именно AY.4.2, а не отмена ограничений, похолодание, загнавшее людей в помещение или еще какой-то вирусный вариант вызвали рост, мягко говоря, недостаточно", - считает биолог.

Новый штамм требует наблюдения, но говорить о его повышенной опасности пока рано, констатировала Якутенко.