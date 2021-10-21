Российский президент поблагодарил Европу за санкции

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность Европе за введенные антироссийские санкции, в том числе в сельском хозяйстве. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы ответные меры ввели, связанные с сельским хозяйством, вложили соответствующие ресурсы, кстати говоря, не только в сельское хозяйство, но и в так называемое импортозамещение в промышленности", - отметил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что эти меры дали "хороший эффект", хотя изначально он испытывал "чувство тревоги" относительно сложившейся ситуации.