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Российский президент поблагодарил Европу за санкции

Российский президент поблагодарил Европу за санкции

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность Европе за введенные антироссийские санкции, в том числе в сельском хозяйстве. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы ответные меры ввели, связанные с сельским хозяйством, вложили соответствующие ресурсы, кстати говоря, не только в сельское хозяйство, но и в так называемое импортозамещение в промышленности", - отметил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что эти меры дали "хороший эффект", хотя изначально он испытывал "чувство тревоги" относительно сложившейся ситуации.

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Вестник Кавказа

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