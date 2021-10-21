Путин: военного блока Россия и Китай не существует

Россия и Китай не создают военного блока, сообщил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Мы дружим с Китаем не против кого-то, а в интересах друг друга, это первое. Второе - в отличие от стран НАТО, мы не создаем никакого замкнутого военного блока, нет же военного блока Россия и Китай", - отметил российский лидер на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам Путина, пока нет цели создавать такой военный блок. "Поэтому разговор на этот счет не имеет под собой никаких оснований", - заявил президент.