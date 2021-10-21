ДТП с микроавтобусом произошло на Кубани

Вечером 21 октября в районе станицы Анастасиевской в Славянском районе Краснодарского края столкнулись два автомобиля, пишут "Кубанские новости".

Участниками аварии стали микроавтобус "Соболь" и легковой автомобиль Hyundai. В результате столкновения микроавтобус опрокинулся на бок, из него вылетели водитель и пассажир, их госпитализировали с различными травмами, сообщили в правоохранительных органах.

На месте ДТП зафиксирован разлив топлива, работают спасатели и пожарные.