Новые антикоронавирусные меры введут в ближайшее время в Карачаево-Черкесии

Власти Карачаево-Черкесии в ближайшее время ужесточат санитарные меры по коронавирусу, об этом рассказали в оперштабе региона по итогам заседания, которое провел председатель правительства КЧР Мурат Аргунов.

Представитель штаба подчеркнул, что в республике ухудшилась санитарно-эпидемиологическая ситуация, активность жителей по вакцинации от коронавируса остается низкой. В связи с этим, по его словам, "в ближайшее время ожидается усиление ограничительных мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции", передает "Интерфакс".

Кроме того, на заседании было заявлено о необходимости ужесточения контроля за соблюдением противоэпидемических мер, включая соблюдение масочного режима и социальной дистанции, планируется также активизировать разъяснительную работ по вакцинации от COVID-19.