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Гастрофестиваль в Нальчике отменили из-за COVID-19

Гастрофестиваль в Нальчике отменили из-за COVID-19

В столице Кабардино-Балкарии отменили гастрономический фестиваль, который должен был состояться в ближайшие выходные, сообщили в мэрии Нальчика "Интерфаксу".

"Ограничительные меры, введенные в КБР из-за эпидситуации, не позволяют провести гастрофест, который планировался 23-24 октября в Нальчике. В ближайшее время населению лучше оставаться дома и более ответственно подойти к вопросу вакцинации", - отметили в мэрии города.

Напомним, в Кабардино-Балкарии за минувшие сутки выявили максимальное за время пандемии число случаев заражения коронавирусом. Введены дополнительные ограничительные меры.

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