Взрыв обесточил Кабул и ряд провинций Афганистана
Кабул и некоторые другие провинции Афганистана остались без электроэнергии, такое сообщение распространила Государственная энергетическая корпорация Афганистана (DABS).
По ее информации, населенные пункты были обесточены в результате взрыва, прогремевшего на электростанции к северо-западу от Кабула, передает РИА Новости.
В частности, после ЧП отключилась линия электропередачи, в связи с чем Кабул и другие провинции остались без электричества.
Вестник Кавказа
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