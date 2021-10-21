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Взрыв обесточил Кабул и ряд провинций Афганистана

Взрыв обесточил Кабул и ряд провинций Афганистана

Кабул и некоторые другие провинции Афганистана остались без электроэнергии, такое сообщение распространила Государственная энергетическая корпорация Афганистана (DABS).

По ее информации, населенные пункты были обесточены в результате взрыва, прогремевшего на электростанции к северо-западу от Кабула, передает РИА Новости.

В частности, после ЧП отключилась линия электропередачи, в связи с чем Кабул и другие провинции остались без электричества.

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Вестник Кавказа

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