ВОЗ все еще ждет полный объем данных по вакцине "Спутник V"
Полный объем данных по российской вакцине от коронавируса "Спутник V" все еще не получен, сообщила на брифинге помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао.
"Мы к сожалению, пока не получили полный объем данных по "Спутнику V". До вчерашнего дня процесс [одобрения для экстренного применения] был приостановлен. Нам была необходима подпись заявителя под тем, что он соглашается с правилами и процедурами ВОЗ для продолжения оценки. Процесс оценки возобновился с сегодняшнего дня», - поделилась представитель ВОЗ в четверг.
Она отметила, что в ВОЗ ожидают, что инспекцию можно будет провести в ближайшие несколько недель и получить дополнительные данные по вакцине от заявителя.
Симао также добавила, что процедура ВОЗ одинакова для всех.
Вестник Кавказа
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