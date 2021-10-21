"Сенсация": Назарбаев впервые назвал одну из причин ухода с поста президента

Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев впервые рассказал, что одной из причин его ухода с поста главы государства в 2019 году стала операция на позвоночнике. Об этом он поведал в документальном фильме "Штрихи к портрету", показанном в эфире гостелеканала "Хабар".

"Я сейчас скажу вещь, которую я никогда не говорил, это будет сенсацией. Я перенес операцию на позвонке, на спину, очень серьезную операцию", - приводит слова первого президента "Интерфакс".

Назарбаев объяснил, что "больной" человек не может руководить государством, так как плохое самочувствие помешает ему совершать поездки и встречи.

Он уточнил, что впервые заболевание проявилось в 2011 году во время концерта, но тогда он еще не был готов уходить, поскольку, в том числе, не решил вопрос с преемником.

Первый президент добавил, что по прошествии более чем двух лет не жалеет о своем решении.

Назарбаев также указал, что, не считая этого случая, он никогда ничем не болел, не болеет сейчас.