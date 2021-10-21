В Австрии считают, что "Северный поток - 2" должен быть запущен быстро

В Австрии придерживаются мнения, что строительство газопроводов - важный шаг, и достроенный "Северный поток - 2" следует оперативно ввести в эксплуатацию. Об этом по итогам заседания Смешанной российско-австрийской межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству (СМПК) в Вене сказала министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбёк.

Министр подчеркнула, что у Австрии и России сложилось исторически хорошее сотрудничество в сфере поставок газа и энергетики. Также у европейского государства существует традиция партнерства с "Газпромом" на протяжении более 50 лет.

"И, естественно, актуальная ситуация дефицита энергии и цен на энергию. Если посмотреть в будущее, то Австрия всегда занимала позицию - и будет ее занимать в будущем, - что газовые трубопроводы, например "Северный поток - 2", - это важный шаг, строительство которого сейчас завершено. И мы едины во мнении, что он очень быстро теперь должен быть запущен", - заявила Шрамбёк в четверг, передает ТАСС.