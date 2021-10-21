Минпросвещения РФ рекомендует регионам провести школьные каникулы на нерабочей неделе

Министерство просвещения России рекомендует регионам провести в школах каникулы в сроки, обозначенные указом президента Владимира Путина как нерабочие дни, то есть с 30 октября по 7 ноября. Такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В нем отмечается, что в большой части регионов каникулы были запланированы на этот период.

"Там же, где изначально каникулы проходили в иные даты, регионы должны выстроить дальнейшие учебные планы школ таким образом, чтобы полнота учебного процесса сохранялась в полном объеме и было обеспечено сохранение и полнота освоения основной общеобразовательной программы каждого уровня образования", - подчеркнули в ведомстве.

В начальной школе при крайней необходимости могут быть организованы дежурные группы.

Каникулы могут быть объявлены также и в колледжах.

В детских садах на этот период должны быть организованы дежурные группы.