Морозы придут в Москву на следующей неделе
В Гидрометцентре прогнозируют минусовые температуры в Москве в предстоящий понедельник.
"Очередной атлантический циклон не сможет удержать в Московском регионе теплую погоду", - отметили синоптики.
Существенное похолодание и антициклон ожидаются в понедельник 25 октября. Ночью столбики термометров опустятся до минус шести, днем в столице будет около ноля - плюс пяти градусов. Осадков не будет, неделя начнется ростом атмосферного давления и переменной облачностью.
Вестник Кавказа
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