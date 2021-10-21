Морозы придут в Москву на следующей неделе

В Гидрометцентре прогнозируют минусовые температуры в Москве в предстоящий понедельник.

"Очередной атлантический циклон не сможет удержать в Московском регионе теплую погоду", - отметили синоптики.

Существенное похолодание и антициклон ожидаются в понедельник 25 октября. Ночью столбики термометров опустятся до минус шести, днем в столице будет около ноля - плюс пяти градусов. Осадков не будет, неделя начнется ростом атмосферного давления и переменной облачностью.