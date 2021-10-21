Путин предложил составить на уровне ООН реестр вызовов различным странам
Президент России Владимир Путин, выступая в четверг на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", предложил составить подробный реестр вызовов и угроз на уровне ООН.
По словам Путина, борьба с глобальными вызовами может стать эффективнее, если каждая страна будет видеть выгоду для себя от сотрудничества по противодействию им.
"Общемировой вызов - это вызов всем вместе и каждому по отдельности. И если каждый сможет увидеть для себя конкретную выгоду от сотрудничества по противодействию таким вызовам, то это повысит, безусловно, степень готовности к реальной совместной работе", - заявил российский лидер.
Путин предложил для стимуляции такой работы, "например, составить на уровне ООН своего рода реестр вызовов и угроз конкретным странам, а также возможных их последствий для других государства".
Также он отметил, что безопасность сегодня стала сегодня одним из главных императивов в мире.
Вестник Кавказа
в facebookПодписаться