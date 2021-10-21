Путин: Россия сформировала "коллективный иммунитет" к экстремизму

В России на сегодня уже сформирован "коллективный иммунитет" к экстремизму и социально-политическим "обвалам", об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, перемены происходят во всех странах, и Россия, как и остальные государства, находится в поиске ответов "на самые острые вызовы времени".

Отметив, что "готовых рецептов" не существует, глава государства выразил мнение, что у РФ все же есть преимущество - ее исторический опыт.

Путин признал, что в истории России происходило много негативных событий. "Но зато у нашего общества выработался, как сейчас говорят, коллективный иммунитет к экстремизму, который ведет к потрясениям и социально-политическим обвалам", - обратил внимание он.

Российский лидер также затронул тему революций. По его словам, примеры из отечественной истории дают возможность утверждать, что революция не позволяет выйти из кризиса, она, напротив, усугубляет его.

"Ни одна революция не стоила того урона, который она нанесла человеческому потенциалу", - подчеркнул глава государства.

Как говорится на сайте Кремля, тема заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в этом году - "Глобальная встряска - XXI: человек, ценности, государство".