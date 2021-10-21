Казахстан создал первую отечественную антикоронавирусную вакцину для кошек

Первая казахстанская вакцина против коронавируса для кошек под названием NARUVAX-C19 (pets) представлена в Нур-Султане. Соответствующее сообщение вирусолог-вакцинолог, директор международного центра вакцинологии при КазНАУ Кайсар Табынов опубликовал в Facebook.

Презентация прошла на международной выставке Kazagro/Kazfarm-2021, на ней присутствовал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

"Создание этой ветеринарной вакцины было обусловлено тем, что вирус SARS-CoV-2, пришедший в человеческую популяцию из дикой фауны, способен преодолевать межвидой барьер и расширять круг своих хозяев. Некоторые наши домашние питомцы, в частности кошки, к сожалению, также подвержены этой инфекции, и потенциально могут внести свой вклад в мутацию этого коварного вируса. В мире некоторые фармгиганты также создают COVID-19-вакцины для животных", - пояснил директор центра вакцинологии.

По его словам, разработкой препарата занимались исследователи Международного центра вакцинологии при Аграрном университете, Национального научного центра особо опасных инфекций министерства здравоохранения Казахстана.

Табынов обратил внимание, что NARUVAX-C19 (pets), которая вводится двумя дозами, полностью безопасна для кошек, при этом после нее фиксировались высокие титры нейтрализующих антител против "дельта"-штамма коронавируса.