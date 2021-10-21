Россияне поддержали введение QR-кодов для посещения общественных мест

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что большинство россиян считают правильным введение QR-кодов для посещения общественных мест и массовых мероприятий.

Введение QR-кодов поддерживают 56% опрошенных. Среди тех, кто прошел вакцинацию - 74%.

Также россияне рассказали, как относятся к обязательной вакцинации - эту меру для медперсонала приемлют 64% респондентов, для 80% сотрудников отдельных сфер - 55% опрошенных, для работников госорганизаций и федеральных органов исполнительной власти - 68%.

Кроме того, 64% россиян не против, чтобы авиабилеты для поездок по России и в другие страны продавались только при наличии QR-кода.