В Кабардино-Балкарии второй день подряд фиксируется рекордная заболеваемость COVID-19

За минувшие сутки в Кабардино-Балкарии коронавирус выявили у 117 человек - это максимум за всю пандемию, сообщили в региональном минздраве, пишет "Интерфакс".

Предыдущий антирекорд по суточной заболеваемости был зафиксирован накануне (109 случаев), до этого максимумом был показатель прошлого года - 20 октября 2020 года в республике выявили 108 случаев заражения.

В Кабардино-Балкарии из-за сложной ситуации с коронавирусом объявлен режим самоизоляции для пожилых лиц, который не прошли вакцинацию. Кроме того, с 23 октября по 7 ноября в республике будут длиться осенние школьные каникулы.