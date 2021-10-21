Житель Гюмри покусился на жизнь собственной матери

Мужчина, попытавшийся убить собственную мать, задержан в Гюмри, такое сообщение распространила пресс-служба Следственного комитета Армении.

В нем говорится, что 56-летний мужчина, будучи пьян, угрожал убийством своей 75-летней матери. Между ней и сыном вспыхнула ссора, в результате которой он избил пенсионерку тростью и попытался лишить ее жизни, задушив.

Сестра агрессора, присутствовавшая при инциденте, попыталась позвонить в полицию, однако брат избил и ее.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.34-104 (покушение на убийство), ст.118 (побои), частям 1 и 3 ст.137.1 (нанесение тяжкого оскорбления).

Правоохранители задержали подозреваемого, сегодня дело взято в производство Следственным комитетом, передает Sputnik Армения.