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Ссора в ботаническом саду Пятигорска обернулась смертью охранника

Ссора в ботаническом саду Пятигорска обернулась смертью охранника

В ночь с 16 на 17 октября в Пятигорске 63-летний мужчина зарезал своего 61-летнего знакомого. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю.

Было установлено, что в момент преступления злоумышленник находился в сторожевом сооружении ботанического сада одного из институтов. Между ним и охранником вспыхнула ссора, в ходе которой преступник нанес своему знакомому три ножевых ранения в шею.

В результате полученных травм потерпевший скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый находится под стражей, передает "Победа26".

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