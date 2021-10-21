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Школы и детские сады будут закрыты на Кубани с 30 октября по 7 ноября

Школы и детские сады будут закрыты на Кубани с 30 октября по 7 ноября

В Краснодарском крае школы и детские сады не будут работать во время нерабочих дней, введенных из-за ситуации с коронавирусом.

В пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики региона сообщили, что это связано с тем, что период нерабочих дней совпадает с осенними каникулами.

"При необходимости образовательным организациям рекомендовано скорректировать календарный учебный график, дистанционного обучения в эти дни не будет. Решение об открытии дежурных групп в детских садах будут принимать внутри муниципалитетов с учетом потребности и эпидемиологической ситуации", - пояснили в ведомстве.

В Краснодарском крае режим нерабочих дней будет действовать с 30 октября по 7 ноября.

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Вестник Кавказа

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