Мультсериал "Маша и медведь" выпустил новую серию об Азербайджане (ВИДЕО)

Создатели покорившего весь мир мультфильма "Маша и медведь" - российская студия "Анимаккорд" - выпустили очередную серию, посвященную Азербайджану. Посмотреть ее можно на официальном YouTube-канале мультфильма.

Вторая серия проекта "Новые Машины сказки" называется "Принц Мелик-Мамед".

В ней Маша рассказывает сказку своим игрушкам, сидящим за столом, на котором стоят самовар, чашка и стакан армуду, а на тарелках лежит пахлава и другие лакомства.

"Далеко-далеко есть страна Азербайджан. В этой стране живут добрые, веселые и трудолюбивые люди", - так начинает девочка повествование, уточнив, что они и рассказали ей эту сказку.

"Знаете, что лечит любые болезни лучше уколов и таблеток? Волшебные золотые груши! Правда растут они далеко и добыть их нелегко. Но принц Малек-Мамед все равно отправился за ними, чтобы вылечить своего отца. Ох, и трудно ему пришлось!" - излагается сюжет в описании к мультфильму.

Напомним, в августе Маша рассказывала сказку про малыша Джиртана - героя азербайджанских народных сказок Джыртдана.