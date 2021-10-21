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ЦБ Узбекистана сообщил об увеличении темпов роста цен на продукты

ЦБ Узбекистана сообщил об увеличении темпов роста цен на продукты

По данным Центробанка Узбекистана, цены продовольственных товаров выросли на 14,4% в годовом выражении по итогам сентября. При этом годовая инфляция за девять месяцев составила 10,8%, что немного выше прогноза в базовом сценарии.

"Основным драйвером, определяющим динамику общей инфляции в текущем году стало изменение цен на продовольственные товары и внесло повышающий вклад в годовую инфляцию в размере 6,1 п.п", - сообщили в пресс-службе регулятора.

Годовые темпы роста цен в группах непродовольственных товаров и услуг в сентябре составили 7,7% и 8,8%, при этом продукты подорожали на 14,4%, энергоресурсы - более чем на 23%.

"По итогам сентября цены продовольственных товаров выросли на 14,4% в годовом выражении, энергетических товаров – на 23,2%. Рост цен в данных группах товаров является основным фактором, оказывающим негативное влияние на тенденцию снижения общей инфляции", - отметили в ЦБ Узбекистана.

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