Общественный транспорт в Москве не изменит графика из-за нерабочих дней

В Москве в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября общественный транспорт продолжит работу в обычном режиме, уточнили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября московский транспорт будет работать в таком же графике и с такой же интенсивностью, как и обычно", - сообщает пресс-служба департамента.

Поездов и автобусов в эти дни не станет меньше, чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, нерабочие дни введены в столице для прерывания цепочек заражения коронавирусом.