Главная » Новости
Азербайджан Иран

Эрдоган заявил о необходимости бережного отношения к водным ресурсам

Эрдоган заявил о необходимости бережного отношения к водным ресурсам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в обращении к участникам I Совета по водным ресурсам Турции, что для страны актуальна проблема водных ресурсов, в особенности на фоне климатических изменений.

Глава турецкого государства призвал к бережному отношению к водным ресурсам страны.​​​​​​​ "Власти Турции предпринимают шаги по снижению потерь воды, а значит, и защите нашего будущего", - цитирует его агентство Anadolu.

Эрдоган назвал водные ресурсы самым ценным и стратегическим достоянием столетия. "Расход воды на планете с каждым годом будет лишь расти. Эффективное потребление воды и предотвращение сокращения ее запасов - это не вопрос выбора, а вынужденная необходимость", - поведал Эрдоган.

Он также поведал, что в настоящее время в Турции продолжается реализации 90 проектов, что позволит обеспечить 1,8 млрд кубометрами питьевой водой еще 18 млн жителей Турции. 

1375 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!