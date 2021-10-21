Эрдоган заявил о необходимости бережного отношения к водным ресурсам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в обращении к участникам I Совета по водным ресурсам Турции, что для страны актуальна проблема водных ресурсов, в особенности на фоне климатических изменений.

Глава турецкого государства призвал к бережному отношению к водным ресурсам страны.​​​​​​​ "Власти Турции предпринимают шаги по снижению потерь воды, а значит, и защите нашего будущего", - цитирует его агентство Anadolu.

Эрдоган назвал водные ресурсы самым ценным и стратегическим достоянием столетия. "Расход воды на планете с каждым годом будет лишь расти. Эффективное потребление воды и предотвращение сокращения ее запасов - это не вопрос выбора, а вынужденная необходимость", - поведал Эрдоган.

Он также поведал, что в настоящее время в Турции продолжается реализации 90 проектов, что позволит обеспечить 1,8 млрд кубометрами питьевой водой еще 18 млн жителей Турции.