Баку опубликовал обновленный список шехидов, павших в Отечественной войне

Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне. Он размещен на сайте МО АР.

В списке содержатся фотографии, имена, фамилии, данные о воинских званиях и датах рождения 2 908 военнослужащих ВС АР, ставших шехидами во время Отечественной войны Азербайджана и похороненных до 21 октября текущего года, и о шести военных, которые числятся пропавшими без вести.

В министерстве отметили, что работы по поиску и идентификации пропавших без вести продолжаются.

Ознакомиться со списком шехидов можно по ссылке.