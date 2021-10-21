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Баку опубликовал обновленный список шехидов, павших в Отечественной войне

Баку опубликовал обновленный список шехидов, павших в Отечественной войне

Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне. Он размещен на сайте МО АР.

В списке содержатся фотографии, имена, фамилии, данные о воинских званиях и датах рождения 2 908 военнослужащих ВС АР, ставших шехидами во время Отечественной войны Азербайджана и похороненных до 21 октября текущего года, и о шести военных, которые числятся пропавшими без вести.

В министерстве отметили, что работы по поиску и идентификации пропавших без вести продолжаются.

Ознакомиться со списком шехидов можно по ссылке.

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Вестник Кавказа

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