В Грузии привилась от COVID-19 столетняя жительница села Манави

В Грузии в рамках марафона по вакцинации в привилась от коронавируса 100-летняя жительница села Манави Кахетинского региона. Об этом сообщили в Минздраве Грузии.

По информации ведомства, в настоящее время марафон проходит в двух селах Кахети - Манави и Патардзеули.

"Мы продолжаем марафон по вакцинации в Кахетии. Мы выбрали села, где уровень вакцинации низкий. Вовлечение семейных врачей и органов местного самоуправления в этот процесс очень важно для предоставления гражданам нужной информации. Минздрав и Центр по контролю за заболеваниями будут постоянно контролировать происходящий процесс", - заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

Она выразила уверенность в том, что марафон по вакцинации принесет положительные результаты, и количество прививок вырастет еще больше.

В Минздраве поведали, что жители села могут сделать прививку от COVID-19 без регистрации по месту проживания. Прививки делают в специальном передвижном диспансере для вакцинации.

Как отметил руководитель Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, в первый день кампании были вакцинированы 120 человек, а вчера были вакцинированы еще 300 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру превышает 242 млн, из них более 4,9 млн человек скончались. По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 680 182 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 622 181 человек, умерли - 9617.