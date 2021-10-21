В Москве усилили контроль за соблюдением мер по коронавирусу на транспорте

Роспотребнадзор на фоне роста заболеваемости коронавирусом усилил контроль в Москве за соблюдением антиковидных мер на транспорте, включая такси. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте столичного управления ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что юридическим лицам, осуществляющим подключение к онлайн-сервисам заказа такси, были направлены предписания о проведении дополнительных профилактических мероприятий. С апреля по октябрь 2021 года управлением проверено 245 такси, из них в 181 были установлены нарушения: у водителей и пассажиров не было масок, либо маски были спущены на подбородок, не во всех такси проводилась дезинфекция салона, отсутствовали кожные антисептики для обработки рук.

В общей сложности с начала 2021 года ведомство проверило 3045 объектов транспорта и транспортной инфраструктуры: автобусы, электробусы, трамваи, метро, такси и теплоходы. Нарушения антиковидных мер были выявлены в 449 объектах.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве выявлены 1 745 681 случай заражения коронавирусом. Справились с болезнью 1 548 573 жителя города, умерли - 30 458.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 242 млн, из них более 4,9 млн человек скончались. В России коронавирус диагностировали у 8 131 164 человек.