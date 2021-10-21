Мария Захарова "Вестнику Кавказа": Россия ориентирована на скорейший запуск формата "3+3"

Россия поддерживает и рассчитывает на скорейший запуск формата "3+3" (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Грузия, Армения), инициативу о создании которого выдвинули Баку и Анкара – об этом сегодня, отвечая на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа" Олега Кусова, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Идея создания консультативного регионального механизма "3+3" была предложена президентом Азербайджана и президентом Турецкой Республики. Как вы знаете, Россия ее поддержала. Мы исходим из того, что развитие многостороннего регионального сотрудничества абсолютно точно отвечает интересам всех предполагаемых участников данного формата", - прежде всего подчеркнула Мария Захарова.

"На наш взгляд, запуск этого механизма способствовал бы повышению доверия в межгосударственных отношениях, урегулировании имеющихся противоречий и раскрытию экономического, транспортного, гуманитарного потенциала региона", - отметила официальный представитель МИД России.

"Мы видим стремление ряда западных государств, в первую очередь США, помешать некоторым процессам, просто вставить палки в колеса данному начинанию. В этих попытках наши американские партнеры занимаются дезинформацией, например, приписывают авторство инициативы "3+3" Москве, затевают вокруг этого очередную свою странную игру, все это делается в русофобской атмосфере. Мы поддержали этот проект, но с инициативой выходили другие страны", - указала она.

"Со своей стороны ориентируемся на скорейший запуск консультативного регионального механизма "3+3" в интересах всех его участников", - заключила Мария Захарова.