Пропавшую месяц назад 17-летнюю девушку нашли в Нур-Султане

Полиция нашла в Нур-Султане пропавшую без вести месяц назад 17-летнюю девушку, сообщает пресс-служба ДП столицы Казахстана

"В ходе поисковых мероприятий стражами правопорядка обследованы места, где могла находиться пропавшая. Опрошены множество людей, которые могли ее видеть в последний раз. Принятыми мерами 17-летняя девушка была найдена во времянке частного сектора в Нур-Султане, где она снимала комнату", - сказано в сообщаении.

В полиции девушка заявила, что покинула дом из-за постоянных скандалов с родственниками. Сотрудники ДП находили и возвращали ее родителям 11 раз. В настоящее время она находится дома.

Девушка пояснила, что ушла из дома на почве бытовых скандалов с родственниками. В настоящее время несовершеннолетняя находится дома с родными", - сказано в сообщении.