Премьер Грузии: досрочное освобождение Саакашвили исключено

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили исключил досрочное освобождение бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Он также подчеркнул, что экс-глава государства пробудет за решеткой минимум шесть лет.

"Умышленно распространяется информация о том, что якобы он не будет сидеть шесть лет, его передадут Украине и так далее. Это все исключено. Исключено, чтобы Саакашвили покинул тюрьму досрочно. Он будет сидеть в тюрьме минимум шесть лет", - цитирует Гарибашвили ТАСС.

Напомним, что Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.