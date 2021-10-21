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В Узбекистане "сыграют в кальмара"

В Узбекистане &quot;сыграют в кальмара&quot;

Парк развлечений "Magic city" организует квест по южнокорейскому телесериалу "Игра в кальмара", говорится в Instagram-аккаунте парка.

Мероприятие состоится 23 октября и будет состоять из четырех туров. Участниками станут 500 посетителей парка, которые приобретут специальный браслет.

Отмечается, что победитель игры получит iPhone 13 Pro.

Телесериал "Игра в кальмара" обрел популярность в мире сразу после выхода на канале Netflix. Герои фильма принимают участие в турнире на выживание ради большого денежного приза. 

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Вестник Кавказа

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