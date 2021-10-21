Гарибашвили назвал единственное место, куда могут перевести Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что бывшего президента страны Михаила Саакашвили могут перевести только в тюремную больницу.

По его словам, тюремная больница является единственным учреждением, куда в случае необходимости по рекомендации врачей будет переведен экс-глава государства.

"Как мы услышали от нашего министра юстиции, другое учреждение не рассматривается. Это исключено", - цитирует главу правительства "Sputnik Грузия".

Накануне министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили может быть переведен в тюремную клинику. По его словам, на сегодняшний день состояние экс-главы государства стабильное, однако в случае ухудшения здоровья его положат в тюремную клинику.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.