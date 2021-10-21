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МИД Турции: у нас нет данных об аресте четырех россиян

МИД Турции: у нас нет данных об аресте четырех россиян

Анкара не располагает сведениями об аресте четырех граждан России, которых обвиняют в шпионаже, заявил официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич.

"Я об этом ничего не знаю. Если выясню, то отвечу вам", - приводит слова дипломата РИА Новости.

Ранее издание Hurriyet сообщила об аресте четверых россиян, гражданина Узбекистана и жителя Украины. Их обвиняют в военном и политическом шпионаже, а также подготовке вооруженных нападений на оппозиционных чеченских активистов.

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